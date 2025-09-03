Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren İnterpol üzerinden "KIRMIZI BÜLTEN" aranan M.M.M. isimli yabancı uyruklu şahısın Oğuzeli ilçesinde olduğu tespit edilince operasyon düzenlendi. Jandarma timlerinin sabahın erken saatlerinde düzenlediği şafak baskınında yakalanan M.M.M gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen M.M.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.