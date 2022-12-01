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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçezindeki ünlü eğlence merkezi Türkbükü'nde 600'ün üzerinde kişi eğlenirken silahlı saldırı gerçekleştiren Serkan Akbaba yakalandı. 26 Temmuz 2017'de eğlence merkezlerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda bar çalışanı 19 yaşındaki Furkan Say hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Olayın azmetiricisi olduğu belirlenen ve firari olan Akbaba'nın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Akbaba, yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Interpol tarafından Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalandı. Akbaba, Frankfurt şehrinden teslim alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba yakalandı
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