Kırmızı bültenle aranıyordu polis Bodrum’da yakaladı

Muğla Bodrum
Başsavcılığı, MİT, Emniyet ve Jandarma birimlerinin koordineli çalışması sonucu, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı Sefkan Doğan, Bodrum'da yakalandı. INTERPOL
tarafından "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle arandığı belirlenen 33 yaşındaki Sefkan Doğan'ın Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine güvenlik birimleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Sefkan Doğan'ın kullandığı araç, Gürece Mahallesi üzerinde tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen takip sonucunda araç durdurularak şüpheli gözaltına alındı. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad, 37 bin 950 euro (yaklaşık 2 milyon lira), 5 bin 150 dolar (230 bin lira), 6 bin 50 İsviçre Frangı (350 bin lira) ve 101 bin 200 lira ele geçirildi.