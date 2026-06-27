Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin’deyakalandı

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu D.M.'nin Mersin'de gizlendiği adres tespit edildi.
Söz konusu şüphelinin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese müşterek operasyon düzenlendi.
Emniyet yetkilileri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen kararlı çalışmaların ve suç odaklarına karşı operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bildirdi.