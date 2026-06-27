Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin’deyakalandı

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu D.M.'nin Mersin'de gizlendiği adres tespit edildi.