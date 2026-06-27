Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'deyakalandı
Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:44 Son Güncelleme: 27.06.2026 21:52

Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'deyakalandı

Mersin’de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Rus uyruklu D.M., düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.Mezitli ilçesinde gizlendiği adreste gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, kentin huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin’deyakalandı
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu D.M.'nin Mersin'de gizlendiği adres tespit edildi.

Söz konusu şüphelinin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese müşterek operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, uyuşturucu kaçakçısı D.M., merkez Mezitli ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Emniyet yetkilileri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen kararlı çalışmaların ve suç odaklarına karşı operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MERSİN #INTERPOL #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'deyakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA