Kırmızı ışığı son anda fark ettiler: Araçlar birbirine girdi!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bazı sürücüler kırmızı ışığı son anda fark edince ani fren yaptı. Arkadan gelen araçların da duramayarak birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası, kazanın meydana geldiği anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde araçların ani fren yaptığı ve ardından çarpışmaların yaşandığı anlar yer aldı.