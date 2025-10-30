Kırmızı ışıkta akılalmaz görüntüler: Yolu betonla kapladı!

'BİZ DE ÇOK SORUNLAR YAŞIYORUZ'

Yollara beton döken sürücülere tepki gösteren motosikletli Şirin, "Beton mikseri, çok işlek olan bir yola epey beton döktü. Ondan dolayı araçlar geçişte zorlandı. Motosiklet sürücüleri olarak biz de çok sorunlar yaşıyoruz. Defalarca söylüyoruz mikser sürücüleri daha dikkatli olsunlar veya teknik bir arıza varsa bakımlarını yapsınlar. Depremden sonra kentte ihya ve inşa sürecinde iş makineleri geldi. Trafikte yola beton dökülmesi araçlarda sorunlara yol açıyor. Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla mikser sürücüsü para cezası uygulandı. Bu konuda emniyet güçleri göz açtırmıyor. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.