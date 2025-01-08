Kırmızı ışıkta geçen otomobil yaşlı kadının ölümüne neden oldu

Değirmendere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında, olay meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayınca bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.