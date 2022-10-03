Kırmızı Reçeteli İlaçlar Nelerdir? Kırmızı Reçeteli İlaç Ne Demek, Kimlere Verilir ve Neye Engel?

Doktorlar tarafından verilen reçeteler arasında kırmızı reçeteli ilaçlar da yer almaktadır. İlaçların kategorize edildiği beş çeşit reçeteden birisi olan kırmızı reçeteli ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmayanlar, bu ilaçlar nelerdir sorusuna dair araştırma yapmışlardır. Kırmızı reçeteli ilaç ne demek ve bu ilaçlar kimlere verilir sorularının yanı sıra bu ilacın neye engel olduğu merak edilen konular arasında yer almıştır. Bu tür ilaçların bağımlılık yapıcı özelliği sebebiyle kullanımı kolay kolay önerilmemektedir.
Kırmızı Reçeteli İlaç Ne Demek
Kırmızı reçeteli ilaç hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler bunun ne demek olduğunu merak etmiştir. Bu tür ilaçlar, sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş beş çeşit ilaçtan birisidir. Kırmızı reçeteli ilaçlar genellikle uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçlar olarak da bilinir. Bu ilaçlar özellikle ağır seviyedeki psikiyatrik hastalar veya ileri düzey kanser hastası olanlar için kullanılır. Hastalığın durumuna göre hekimler tarafından yazılan bu kırmızı reçeteli ilaçlar, bağımlılık özelliği taşıması nedeniyle büyük risk taşımaktadır. Bu tür ilaçların taşıdığı risklerden dolayı hekimler tarafından kolay kolay önerilmemektedir. Kırmızı reçeteli ilaçlar; birçok sebebe bağlı olarak görülen ağrılarda, kalp krizi hastalığının varlığında, akciğer ödemi gibi rahatsızlıklarda, doğum sonrası oluşan ağrılarda, bazı kanser ve psikiyatrik hastalıklarda hekim tarafından reçeteyle verilir.
Kırmızı Reçeteli İlaçlar Nelerdir
Hekim kontrolüyle verilen kırmızı reçeteli ilaçlar nelerdir sorusu, merak edilen konular arasındadır. Bu tür ilaçlar şu şekildedir;
Abstral
Actiq
Aldolan
Concerta
Durogesic
Effentora
Fentanil
Jurnista
Konsenidat
Medikinet
Medikinet Retard
M-Eslon
Morfia
Morfia CR
Morfin
Oxopane
Pethidine
Petholan
Rapifen
Rentanil
Ritalin
Suboxone
Sufenta
Talinat
Ultiva
Xyrrem
Kırmızı Reçeteli Psikiyatrik İlaçlar
Kırmızı reçeteli ilaçlar, doktor kontrolüyle verilen ağır ilaçlardır. Uyuşturucu madde özelliğine sahip kırmızı reçeteli ilaçlar psikiyatrik hastalar için de kullanılmıştır. Uyarıcı olması sebebiyle uykusuzluk da yapan bu tür ilaçları kullanan kişilerde farklı etkiler de görülebilir. Doktor tarafından gerektiği durumlarda verilen bu ilaçlar doktor kontrolü olmadan kullanıldığında bağımlılık da yapabilir. Bu sebeple ilacı doğru şekilde ve kontrol sürecinden geçirerek kullanmak tavsiye edilmiştir. Kırmızı reçeteli ilaçların reçetesiz olarak alınması doğru değildir. Bunun için bir sağlık kuruluşuna başvurmak doğru bir karar olacaktır. Bu tür psikiyatrik ilaçların yanlış kullanımı, kötü sonuçlar da doğurabilir