Kırmızı Reçeteli İlaçlar Nelerdir? Kırmızı Reçeteli İlaç Ne Demek, Kimlere Verilir ve Neye Engel?

Doktorlar tarafından verilen reçeteler arasında kırmızı reçeteli ilaçlar da yer almaktadır. İlaçların kategorize edildiği beş çeşit reçeteden birisi olan kırmızı reçeteli ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmayanlar, bu ilaçlar nelerdir sorusuna dair araştırma yapmışlardır. Kırmızı reçeteli ilaç ne demek ve bu ilaçlar kimlere verilir sorularının yanı sıra bu ilacın neye engel olduğu merak edilen konular arasında yer almıştır. Bu tür ilaçların bağımlılık yapıcı özelliği sebebiyle kullanımı kolay kolay önerilmemektedir.

Kırmızı Reçeteli İlaç Ne Demek

Kırmızı reçeteli ilaç hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler bunun ne demek olduğunu merak etmiştir. Bu tür ilaçlar, sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş beş çeşit ilaçtan birisidir. Kırmızı reçeteli ilaçlar genellikle uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçlar olarak da bilinir. Bu ilaçlar özellikle ağır seviyedeki psikiyatrik hastalar veya ileri düzey kanser hastası olanlar için kullanılır. Hastalığın durumuna göre hekimler tarafından yazılan bu kırmızı reçeteli ilaçlar, bağımlılık özelliği taşıması nedeniyle büyük risk taşımaktadır. Bu tür ilaçların taşıdığı risklerden dolayı hekimler tarafından kolay kolay önerilmemektedir. Kırmızı reçeteli ilaçlar; birçok sebebe bağlı olarak görülen ağrılarda, kalp krizi hastalığının varlığında, akciğer ödemi gibi rahatsızlıklarda, doğum sonrası oluşan ağrılarda, bazı kanser ve psikiyatrik hastalıklarda hekim tarafından reçeteyle verilir.

Kırmızı Reçeteli İlaçlar Nelerdir

Hekim kontrolüyle verilen kırmızı reçeteli ilaçlar nelerdir sorusu, merak edilen konular arasındadır. Bu tür ilaçlar şu şekildedir;

Abstral

Actiq

Aldolan

Concerta

Durogesic

Effentora

Fentanil

Jurnista

Konsenidat

Medikinet

Medikinet Retard

M-Eslon

Morfia

Morfia CR

Morfin

Oxopane

Pethidine

Petholan

Rapifen

Rentanil

Ritalin

Suboxone

Sufenta

Talinat

Ultiva

Xyrrem

Kırmızı Reçeteli Psikiyatrik İlaçlar

Kırmızı reçeteli ilaçlar, doktor kontrolüyle verilen ağır ilaçlardır. Uyuşturucu madde özelliğine sahip kırmızı reçeteli ilaçlar psikiyatrik hastalar için de kullanılmıştır. Uyarıcı olması sebebiyle uykusuzluk da yapan bu tür ilaçları kullanan kişilerde farklı etkiler de görülebilir. Doktor tarafından gerektiği durumlarda verilen bu ilaçlar doktor kontrolü olmadan kullanıldığında bağımlılık da yapabilir. Bu sebeple ilacı doğru şekilde ve kontrol sürecinden geçirerek kullanmak tavsiye edilmiştir. Kırmızı reçeteli ilaçların reçetesiz olarak alınması doğru değildir. Bunun için bir sağlık kuruluşuna başvurmak doğru bir karar olacaktır. Bu tür psikiyatrik ilaçların yanlış kullanımı, kötü sonuçlar da doğurabilir