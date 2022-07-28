Kırmızı Soğanın Faydaları Nelerdir? Mor Soğanın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Kırmızı soğan insanlık tarihi boyunca sık tüketilen sebzeler arasında yer almaktadır. Öncelikle soğanın renk, şekil ve lezzet bakımından birçok alt türü bulunmaktadır. Fakat genel olarak benzer etkileri göstermektedir. Tatları çoğunlukla yetiştikleri mevsime göre değişkenlik gösterebilir. Peki, kırmızı soğanın yararları ve zararları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Sorusunun cevabı yazımızda detaylı bir şekilde yer almaktadır…

Kırmızı Soğanın Faydaları

Etkili bir antioksidan olan soğan, birçok vitamin ve minerali bünyesinde barındırmaktadır. Bir bardak doğranmış soğanda; 64 kalori, 15 gr. karbonhidrat, 3 gram lif, 2 gr. protein, 7 gr. şeker bulunur. Ayrıca C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. Soğanda yağ ve kolesterol bulunmamaktadır. Bu bağlamda kırmızı soğanın faydaları şu şekildedir:

Kırmızı soğan çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve 25 farklı antioksidan türü içerir. Özellikle kırmızı soğanda bulunan antosiyaninler bağışıklık sistemi açısından oldukça faydalı olmakla birlikte bağırsakta bulunan iyi bakteri (probiyotik) sayısını arttırıp, bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yardımcı olmaktadır

Soğan, sindirimi destekleyen, bağırsaklardaki bakteri dengesini iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan, zengin bir probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler, faydalı bağırsak bakterileri tarafından parçalanan sindirilemez türdeki lifli besinleri de kapsamaktadırlar.

İnsülin üretimini teşvik ederek özellikle diyabet veya prediyabet hastalarında kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadırlar.

Soğan ve soğan suyu en az süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığını destekleyebilme özelliğine sahiptir. Kemikleri güçlendirme özelliğinden dolayı, menopoz sonrası kemik erimesine (osteoporoz) karşı etkili olduğu araştırmalarla ispatlanmıştır. Ayrıca sık soğan tüketen kadınlarda kalça kırığı riskinin azaldığı görülmüştür.

Kırmızı Soğanın Neye İyi Gelir?

Kırmızı soğan yani mor soğanın faydaları hakkında yukarıda bilgilendirme yapmıştık. Burada ise kırmızı soğanın hangi hastalıklara iyi geldiğinden bahsedeceğiz. Yapılan çalışmalar kırmızı soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Vücutta dolaşan serbest radikalleri ortadan kaldırarak vücudu savunma özelliği gösterir. Ayrıca soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın, astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu keşfedilmiştir. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önlemektedir.

Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu son yapılan araştırmalarda keşfedilmiştir. Kırmızı soğanı mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerin çok sık tüketmemesi önerilmektedir. Bunun yanında reflü ve gastrit gibi rahatsızlığı bulunanların da kırmızı soğan tüketmemesi önerilmektedir.