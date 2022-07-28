Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı Soğanın Faydaları Nelerdir? Mor Soğanın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 09:56 Son Güncelleme: 28.7.2022 09:56

Kırmızı Soğanın Faydaları Nelerdir? Mor Soğanın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Günümüzde en çok tüketilen sebzelerden biri kırmızı soğandır. Kırmızı soğanı neredeyse tüm yemeklerde kullanmaktayız. Fakat bu sebzenin faydalarını birçok kişi bilmemektedir. Bu bağlamda kırmızı soğanın dikkat çekici özellikleri bulunmaktadır. Özellikle sindirim sistemi üzerinde belirgin etkileri bulunmaktadır. Bunun yanında bazı hastalıklara iyi geldiği de görülmüştür. Buna göre kırmızı soğanın faydaları nelerdir? Sorusunun cevabı…

Kırmızı Soğanın Faydaları Nelerdir? Mor Soğanın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Kırmızı soğan insanlık tarihi boyunca sık tüketilen sebzeler arasında yer almaktadır. Öncelikle soğanın renk, şekil ve lezzet bakımından birçok alt türü bulunmaktadır. Fakat genel olarak benzer etkileri göstermektedir. Tatları çoğunlukla yetiştikleri mevsime göre değişkenlik gösterebilir. Peki, kırmızı soğanın yararları ve zararları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Sorusunun cevabı yazımızda detaylı bir şekilde yer almaktadır…

Kırmızı Soğanın Faydaları

Etkili bir antioksidan olan soğan, birçok vitamin ve minerali bünyesinde barındırmaktadır. Bir bardak doğranmış soğanda; 64 kalori, 15 gr. karbonhidrat, 3 gram lif, 2 gr. protein, 7 gr. şeker bulunur. Ayrıca C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. Soğanda yağ ve kolesterol bulunmamaktadır. Bu bağlamda kırmızı soğanın faydaları şu şekildedir:

  • Kırmızı soğan çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve 25 farklı antioksidan türü içerir. Özellikle kırmızı soğanda bulunan antosiyaninler bağışıklık sistemi açısından oldukça faydalı olmakla birlikte bağırsakta bulunan iyi bakteri (probiyotik) sayısını arttırıp, bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yardımcı olmaktadır
  • Soğan, sindirimi destekleyen, bağırsaklardaki bakteri dengesini iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan, zengin bir probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler, faydalı bağırsak bakterileri tarafından parçalanan sindirilemez türdeki lifli besinleri de kapsamaktadırlar.
  • İnsülin üretimini teşvik ederek özellikle diyabet veya prediyabet hastalarında kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadırlar.
  • Soğan ve soğan suyu en az süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığını destekleyebilme özelliğine sahiptir. Kemikleri güçlendirme özelliğinden dolayı, menopoz sonrası kemik erimesine (osteoporoz) karşı etkili olduğu araştırmalarla ispatlanmıştır. Ayrıca sık soğan tüketen kadınlarda kalça kırığı riskinin azaldığı görülmüştür.

Kırmızı Soğanın Neye İyi Gelir?

Kırmızı soğan yani mor soğanın faydaları hakkında yukarıda bilgilendirme yapmıştık. Burada ise kırmızı soğanın hangi hastalıklara iyi geldiğinden bahsedeceğiz. Yapılan çalışmalar kırmızı soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Vücutta dolaşan serbest radikalleri ortadan kaldırarak vücudu savunma özelliği gösterir. Ayrıca soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın, astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu keşfedilmiştir. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önlemektedir.

Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu son yapılan araştırmalarda keşfedilmiştir. Kırmızı soğanı mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerin çok sık tüketmemesi önerilmektedir. Bunun yanında reflü ve gastrit gibi rahatsızlığı bulunanların da kırmızı soğan tüketmemesi önerilmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS üniversite taban-tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ile 27 Temmuz bugün JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Son dakika: Kadıköy’de kabus gibi akşam! Fenerbahçe Dynamo Kiev’e mağlup oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı Soğanın Faydaları Nelerdir? Mor Soğanın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA