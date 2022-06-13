Kirpik Dibi İltihabı Nedir? Blefarit Nedir, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır, Nasıl Geçer?

Hastalıkların ya da iltihaplanma durumlarının sıklıkla yaşandığı organlardan biri de gözümüzdür. Hem dış dünya ile direkt temasının olması hem de virüs ve bakterilere karşı korumamızın daha zor olduğu bir organ olan gözümüz ile ilgili karşımıza çıkan hastalıklardan biri de kirpik dibi iltihabıdır. Blefarit ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve blefarit tedavisi için detaylara geçelim.
Blefarit, kirpik dibi iltihaplanması ya da göz kapağı iltihaplanması olarak da karşımıza çıkan bir göz iltihabı durumudur. Kirpiklerin büyüdüğü yani göz kapaklarının kirpik dipleri ile bağlantılı olan kısmında meydana gelir. Genel olarak her iki göz kapağını da etkileyen bir iltihap durumudur.
Kirpik dibi iltihabının başlıca oluşma sebebi yağ bezlerinin tıkanmasıdır. Göz kapaklarının hemen kenarında bulunan yağ bezi uçlarının tıkanması sebebi ile iltihaplanma meydana gelir. Bu tıkanıklık sonucunda gözde ve göz kapağında kızarıklık, şişkinlik ve hassasiyet başlar. Kirpik dibi iltihabının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;
İltihaplanma durumu göz bölgesinde yaşanacağı için belli bir hassasiyet yaşatacak olan blefarit ile ilgili başlıca belirtiler ve şikayetler ise şöyle;
Blefarit yani kirpik dibi iltihabı ya da diğer adı ile göz kapağı iltihabı kronik bir göz iltihaplanması çeşididir. Kronik olmasından dolayı uzun süreli ve etkili bir tedavi uygulanması gerekir.
Doktor kontrolünde yapılacak tedavilerin içinde genel olarak gözkapağı şampuanı kullanmak, sıcak pansuman ve kortizonlu göz damlaları gelir. Ciddi bir enfeksiyon çeşidi olan kirpik dibi iltihabı belirtilerinden biri veya bir kaçını gösterdiğiniz zaman mutlaka doktor kontrolünde tedaviye başlamalı ve devam etmelisiniz.