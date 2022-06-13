Kirpik Dibi İltihabı Nedir? Blefarit Nedir, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır, Nasıl Geçer?

Hastalıkların ya da iltihaplanma durumlarının sıklıkla yaşandığı organlardan biri de gözümüzdür. Hem dış dünya ile direkt temasının olması hem de virüs ve bakterilere karşı korumamızın daha zor olduğu bir organ olan gözümüz ile ilgili karşımıza çıkan hastalıklardan biri de kirpik dibi iltihabıdır. Blefarit ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve blefarit tedavisi için detaylara geçelim.

Blefarit Nedir?

Blefarit, kirpik dibi iltihaplanması ya da göz kapağı iltihaplanması olarak da karşımıza çıkan bir göz iltihabı durumudur. Kirpiklerin büyüdüğü yani göz kapaklarının kirpik dipleri ile bağlantılı olan kısmında meydana gelir. Genel olarak her iki göz kapağını da etkileyen bir iltihap durumudur.

Kirpik Dibi İltihabı Neden Olur?

Kirpik dibi iltihabının başlıca oluşma sebebi yağ bezlerinin tıkanmasıdır. Göz kapaklarının hemen kenarında bulunan yağ bezi uçlarının tıkanması sebebi ile iltihaplanma meydana gelir. Bu tıkanıklık sonucunda gözde ve göz kapağında kızarıklık, şişkinlik ve hassasiyet başlar. Kirpik dibi iltihabının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;

Kaşlarda ve baş bölgesinde cilt egzaması.

Bakteriyel enfeksiyonlar.

Göz damlaları, lenslere ya da makyaj malzemelerine karşı ortaya çıkan alerjik reaksiyon durumları.

Gözkapağında tıkanık yağ bezlerinin varlığı.

Arpacık ve şalazyon oluşumu.

Kirpik Dibi İltihabı Belirtileri

İltihaplanma durumu göz bölgesinde yaşanacağı için belli bir hassasiyet yaşatacak olan blefarit ile ilgili başlıca belirtiler ve şikayetler ise şöyle;

Gözde kızarıklık, aşırı sulanma durumu.

Yanma ve batma şikayetleri.

Yabancı cisim varlığı hissetme.

Gözkapağının kenar kısımlarının sarı ve yağlı görüntüsü.

Gözkapağının kepeklenmesi.

Normalden fazla çapaklanma.

Işığa karşı artan hassasiyet.

Kirpiklerin anormal büyümesi ya da anormal dökülmesi durumu.

Blefarit Tedavisi

Blefarit yani kirpik dibi iltihabı ya da diğer adı ile göz kapağı iltihabı kronik bir göz iltihaplanması çeşididir. Kronik olmasından dolayı uzun süreli ve etkili bir tedavi uygulanması gerekir.

Doktor kontrolünde yapılacak tedavilerin içinde genel olarak gözkapağı şampuanı kullanmak, sıcak pansuman ve kortizonlu göz damlaları gelir. Ciddi bir enfeksiyon çeşidi olan kirpik dibi iltihabı belirtilerinden biri veya bir kaçını gösterdiğiniz zaman mutlaka doktor kontrolünde tedaviye başlamalı ve devam etmelisiniz.