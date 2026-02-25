Kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi başvurusu zaman? 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni projeyi devreye sokuyoruz." açıklamasıyla Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesini duyurdu. Projenin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında içeriği de merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından kamuoyuna açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı üretime daha fazla dâhil etmek ve meraya dayalı üretimi daha kârlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilmektedir.
Bu uygulamada yalnızca sayı artışı hedeflenmemekte; verim, uyum ve sürdürülebilirlik esas alınmaktadır. Dağıtımlar, ülkemizin bölgesel yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak; yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlanacaktır. Dağıtılacak ırklar ile dağıtım bölgeleri/illeri ve başvuru şartlarına ilişkin nihai çerçeve HAYGEM tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir.
Proje; TİGEM'in damızlık güvencesi ve Ziraat Bankası'nın finansman imkanları ile yürütülecektir. Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilen hayvanlardan temin edilecektir.
Proje uygulaması 2026–2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir programdır.
- Program boyunca toplam 150 bin baş küçükbaş hayvan dağıtımı öngörülmektedir.
- Dağıtılacak hayvanlar TİGEM işletmelerinde yetiştirilen en az 6, en fazla 18 aylık hayvanlardan olacaktır.
- Hak sahibi her üreticiye 95 dişi + 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan temin edilecektir.
- Projeye belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların yanı sıra hali hazırda hayvancılık yapmayan kişiler de başvuru yapabilecektir.
- Kadın ve gençler ile meslek mensupları (Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi) önceliklendirilecektir.
Sağlanan Destekler
Projeden hak kazanan üreticiler için özet destek unsurları aşağıdaki gibidir:
1.Kredi desteği (Ziraat Bankası)
Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecektir.
2. TARSİM sigortası
Hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıllık olarak TARSİM kapsamında sigortalanacaktır.
3. Bakım-besleme desteği
Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca; hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL yıllık toplamda 180.000 TL bakım- besleme desteği ödenecektir.
Dağıtımlar, Türkiye'nin bölgesel yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak, yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlanacak.
Dağıtım yapılacak iller/bölgeler, dağıtılacak yöreye uygun ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi, Bakanlığımız ilgili birimlerince (HAYGEM koordinasyonunda) ayrıca ilan edilecektir.
