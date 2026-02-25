Kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi başvurusu zaman? 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni projeyi devreye sokuyoruz." açıklamasıyla Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesini duyurdu. Projenin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında içeriği de merak konusu oldu.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından kamuoyuna açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı üretime daha fazla dâhil etmek ve meraya dayalı üretimi daha kârlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilmektedir.

Bu uygulamada yalnızca sayı artışı hedeflenmemekte; verim, uyum ve sürdürülebilirlik esas alınmaktadır. Dağıtımlar, ülkemizin bölgesel yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak; yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlanacaktır. Dağıtılacak ırklar ile dağıtım bölgeleri/illeri ve başvuru şartlarına ilişkin nihai çerçeve HAYGEM tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir.

Proje; TİGEM'in damızlık güvencesi ve Ziraat Bankası'nın finansman imkanları ile yürütülecektir. Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilen hayvanlardan temin edilecektir.