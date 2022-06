Kırşehir onu arıyor: 69 gün oldu...

HASAN, 25 MART'TAN BU YANA ARANIYOR



Cinayet şüphelisi 2 güvenlik görevlisinin cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Kayıp olan Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmaları ise 25 Mart'tan bu yana sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma ve polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan'ı bulmak için 69 gündür çalışmalarına devam ediyor.

Hasan Aydoğan'a ait hiçbir ize ulaşamadıklarını söyleyen Baba Sedat Aydoğan, "Oğlum 69 gündür aranıyor. Bu süreçte ona ait hiçbir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımdan ve bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Ekipleri lütfen artırın. Yavrumu bir an önce bulun. Şu anda barajlardaki suları bıraktılar. Barajın suyu yükseliyor. Baraj kapakları kapatıldığında daha iyi arama çalışması olmaz mı? 69 gündür benim evim cenaze evi. Ortada ne cenaze var ne de dirisi var" diye konuştu.

Her gün ırmakta yapılan arama çalışmalarına katıldığını anlatan Aydoğan, "Hala bir ayakkabı ipine, bir saçının teline ulaşılamadı. Evime geldiğimde eşim ve çocuğum gözümün içine bakıyor. Benden haber bekliyor. Ne olursunuz bizlere yardım edin. Katillerin olay yerine getirilip, ifadelerinin tekrar alınmasını ve tatbikatın tekrar yapılmasını istiyorum. İfadelerinin sürekli alınabilmesi için burada olmalarını talep ediyorum. Katiller gittikleri yerde yatıyorlar. Bunların yatmalarına gönlüm razı değil. Benim evladıma belki de ne işkenceler yaptılar. Nasıl bir ifade verdiler onu da bilmiyorum. Sadece oğlunu öldürüp suya atmışlar diyorlar. Gerçekten suya mı attılar? Yoksa öldürüp toprağa mı gömdüler. Ya da başka bişeyler mi yaptılar. Hiçbir şekilde bilgim yok. Bir an önce bulunup ölüsüyse ölüsü dirisiyse dirisi. Oğlumun bir mezarı olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.