Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de atık su skandalı! Vatandaşın sağlığını tehdit eden CHP'li Belediyeye yüklü ceza
Giriş Tarihi: 11.4.2025 12:43 Son Güncelleme: 11.4.2025 14:21

Kırşehir'de atık su skandalı! Vatandaşın sağlığını tehdit eden CHP'li Belediyeye yüklü ceza

CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne, atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde kentsel atık suların arıtılmadan Kılıçözü Deresi’ne deşarj edilmesi nedeniyle 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’de atık su skandalı! Vatandaşın sağlığını tehdit eden CHP’li Belediyeye yüklü ceza

Kırşehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı CHP'li Kırşehir Belediyesinin halkın sağlığını tehtit eden büyük bir ihmali tespit etti.
Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerde, Kırşehir Belediyesi'ne ait tesisin, kentsel atık sularını yeterli arıtmadan geçirmeden doğrudan Kılıçözü Deresi'ne deşarj ettiğini belirlendi. Belediyeyenin atık su skandalına Çevre Kanunu gereğince 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulandı.

VATANDAŞIN SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE AĞIR TEHDİT

Yapılan denetimlerde arıtılmayan atık suyun doğrudan şehir merkezinden geçen dereye yönlendirildiği ve derenin halk sağlığı ve ekosistem için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi. Tespit edilen ihmallerin ardından, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü öğrenildi.

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Kırşehir'de atık su skandalı! Vatandaşın sağlığını tehdit eden CHP'li Belediyeye yüklü ceza
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