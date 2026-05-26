Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kırşehir bayram namaz saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 81 ildeki namaz saatleri belli oldu. Bu takvimle yaşamını Kırşehir'de sürdüren vatandaşlar için 2026 Kurban Bayramı namazı detayları netleşti. İşte Kırşehir bayram namaz vakti…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda, Kırşehir'de 2026 Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba günü ve 05:55 saatinde kılınacak.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.
Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.
2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.