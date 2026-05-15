Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de bulunan ceset kayıp kadına ait çıktı: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:17

Kırşehir’de bulunan ceset kayıp kadına ait çıktı: 5 gözaltı

İstanbul Maltepe’de yaşayan F.G.M. isimli kadının kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, Kırşehir’de bulunan cesedin kayıp kadına ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Kırşehir’de bulunan ceset kayıp kadına ait çıktı: 5 gözaltı
  • ABONE OL

Maltepe'de ikamet eden F.G.M.'nin 11 Nisan'da kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen araştırmalar kapsamında 22 Nisan'da Kırşehir'de bulunan kadın cesedinin kayıp şahsa ait olabileceği değerlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, cesedin kayıp kadın F.G.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri ya da yardım ettikleri şüphesiyle E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MALTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir’de bulunan ceset kayıp kadına ait çıktı: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA