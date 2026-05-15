Kırşehir’de bulunan ceset kayıp kadına ait çıktı: 5 gözaltı

Maltepe'de ikamet eden F.G.M.'nin 11 Nisan'da kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen araştırmalar kapsamında 22 Nisan'da Kırşehir'de bulunan kadın cesedinin kayıp şahsa ait olabileceği değerlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, cesedin kayıp kadın F.G.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri ya da yardım ettikleri şüphesiyle E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

