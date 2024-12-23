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Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:29

Kırşehir'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Kırşehir’de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mucur ilçesi Karahasanlı köyü bağlantı noktasında meydana geldi. Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil ile Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada sürücüler Osman T. ile Mustafa A., otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırşehir'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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