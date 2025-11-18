Kırşehir’de jandarmanın dikkati yangını önledi

Yangın, Kındam Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinden yükselen dumanları fark etti. Durumu anında Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildiren jandarma ekipleri, yangın söndürülene kadar çevrede güvenlik önlemi aldı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bahçede bulunan palet ve lastiklerin tutuşması sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahale etti. Alevler, çevredeki evler ve yeşil alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.