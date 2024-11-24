Kırşehir’de kar ve fırtına zincirleme kazalara neden oldu: 10 yaralı

Kar ve tipi nedeniyle Ankara-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Sabah saatlerinde Kırşehir'in İnaç ve Derindere mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı. Aynı saatlerde Kırşehir-Kayseri karayolunda gizli buzlanma nedeniyle bir kamyonun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Meydana gelen kazalarda yaralanan vatandaşlar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de tedavi altına alındı. Kırşehir'e bağlı köy yollarının bağlantısı yoğun kar yağışı nedeniyle kesilirken İl Özel İdaresi ekipleri 38 araç ve 45 kişilik ekip ile köy yollarının ilçe merkezleri ve il merkeziyle bağlantısının açılması için çalıştıklarını belirtti.