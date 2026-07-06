Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de mağdurları haraca bağlayan tefecilere şafak operasyonu! 98 tapu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.07.2026 11:42

Kırşehir’de mağdurları haraca bağlayan tefecilere şafak operasyonu! 98 tapu ele geçirildi

Kırşehir’de jandarmanın 7 aylık teknik ve fiziki takibiyle çökertilen organize tefecilik çetesinin, mağdurları haraca bağlayarak tam 40 milyon liralık şüpheli para trafiği yürüttüğü ortaya çıktı. Kaman merkezli eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 baron tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinden adeta bir “tapu dairesi” çıktı; tam 98 tapu senedine el konuldu.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’de mağdurları haraca bağlayan tefecilere şafak operasyonu! 98 tapu ele geçirildi
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla mağdur ederek haksız kazanç sağlayan organize tefecilik yapılanmasına yönelik dev bir operasyona imza attı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, suç örgütünü çökertebilmek için tam 7 ay boyunca teknik takip, mali analiz ve saha çalışması yürüttü Yapılan derinlemesine mali analizlerde, tefeciler ile mağdurlar arasında tam 40 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 98 adet tapu senedi,6 adet alacak-verecek (çetele) defteri ele geçirilerek el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve organize suç ağını yönettikleri belirlenen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "organize tefecilik", "tehdit ve cebir" suçlarından tutuklanan 4 zanlı, ceza infaz kurumuna gönderildi.

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Kırşehir’de mağdurları haraca bağlayan tefecilere şafak operasyonu! 98 tapu ele geçirildi
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