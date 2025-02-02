Kırşehir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Ahmet Tekin (54) yönetimindeki motosiklet, Ramazan Duman idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Tekin ve yolcu konumundaki Coşkun Albayrak (46) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun Albayrak ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.