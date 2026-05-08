Kırşehir’de otomobil nehre uçtu: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu!

Giriş Tarihi: 8.05.2026 15:18

Kırşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Sürücünün kendi imkanlarıyla kurtulduğu olayda, çevredeki bir dalgıç tüpündeki hava bitmesine rağmen suya dalarak aracı halatla bağladı. Nehre gömülen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, kent merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergahında meydana geldi. Semih Oduncu'nun kontrolünü yitirdiği 40 ABL 113 plakalı otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araç ise suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentte dalgıçlık yaptığı öğrenilen Özkan Yılmaz, suya girip araca halat bağladı. Otomobil, çekiciyle nehirden çıkarıldı.

EKİPLER GELMEDEN MÜDAHALEYE BAŞLADI

Dalgıç Özkan Yılmaz, "Arkadaşlar Kesikköprü'ye aracın düştüğünü söylediler. Ben de hemen motorumla geldim. Dalgıç tüpümün havası da bitmiş. İtfaiye ekipleri gelene kadar ben suya dalış yaparak araca halatı bağladım. Aracı sudan çıkardık. Arkadaşlarda sağ çok şükür. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
