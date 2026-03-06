Kırşehir’de sahte polis çetesi çökertildi: 3 şüpheli tutuklandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, vatandaşları "adınız bir soruşturmaya karıştı" ya da "kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor" gibi bahanelerle korkutarak para talep eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Kırşehir merkezli olarak Ankara ve Düzce illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.K., B.Ö. ve A.C.E isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.