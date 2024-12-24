Kırşehir’de şüpheli ölüm: Hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

Olay, Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, piyade astsubay M.A. (27), hamile eşi H.A.'yı (26) evde odasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren M.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A., hemen ameliyata alındı. Doktorların çabaları sonucunda genç kadının bebeği sezaryen ile kurtarıldı. Ancak H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Piyade astsubay M.A.'nın Iğdır'da görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için Kırşehir'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.