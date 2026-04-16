Kırşehir’de tüfekli dehşet: Laf atma kavgası cinayetle sonuçlandı!

Olay Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacı Hasanlı köyü Hüseyinli mezrasında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e gelen A.E.B. ve H.E. isimli kişiler A.Y.A'nın ikametinde garaj kısmında bir araya geldi. Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, A.Y.A'nın A.E.B'nin kız kardeşi hakkında konuşarak onurunu zedelediği gerekçesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.E.B'nin yanında bulunan tek kırma av tüfeğiyle ateş ettiği, saçmaların hedefi olan A.Y.A'nın göğsünden ağır yaralandığı bildirildi.

KURTARILAMADI

Yaralı şahıs, olay yerinde bulunan kişiler tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak A.Y.A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.E.B. yakalanırken, suçta kullanılan av tüfeği ile kartuşun Çiçekdağı-Akçakent yolu üzerinde bulunduğu tespit edildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayda adı geçen H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.