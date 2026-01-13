Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Kırşehir kar tatili için gözler valilikte!

KIRŞEHİR HAVA DURUMU

Kırşehir'de 14 Ocak Çarşamba günü hava soğuk ve büyük ölçüde bulutlu/buzlanma riskli olacak. Gündüz sıcaklıkları en düşük –4 °C civarında seyredecek ve yağış beklenmiyor; gece de soğuk devam edecek.

Meteorolojik tahminlere göre Çarşamba günü kar yağışı olasılığı düşük, ancak don ve buzlanma riski bulunuyor.