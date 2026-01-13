Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Kırşehir kar tatili için gözler valilikte!

Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışı hayatı etkilerken, 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar tatili kararını öğrenmek için gözlerini Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevirdi. İşte detaylar...
KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kırşehir'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu. Kar yağışının seyrine göre kararın şekilleneceği belirtilirken, Kırşehir Valiliği'nden gelecek resmi açıklama bekleniyor.
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
Kırşehir'de 14 Ocak Çarşamba günü hava soğuk ve büyük ölçüde bulutlu/buzlanma riskli olacak. Gündüz sıcaklıkları en düşük –4 °C civarında seyredecek ve yağış beklenmiyor; gece de soğuk devam edecek.
Meteorolojik tahminlere göre Çarşamba günü kar yağışı olasılığı düşük, ancak don ve buzlanma riski bulunuyor.