Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:15

Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Kırşehir kar tatili için gözler valilikte!

Kırşehir’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı gündelik hayatı etkiliyor. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler yarın için kar tatili beklentisi içinde. Kararın netleşmesi için gözler Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelecek resmi duyuruda. Peki, Kırşehir'de yarın okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı?

Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışı hayatı etkilerken, 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar tatili kararını öğrenmek için gözlerini Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevirdi. İşte detaylar...

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu. Kar yağışının seyrine göre kararın şekilleneceği belirtilirken, Kırşehir Valiliği'nden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

KIRŞEHİR HAVA DURUMU

Kırşehir'de 14 Ocak Çarşamba günü hava soğuk ve büyük ölçüde bulutlu/buzlanma riskli olacak. Gündüz sıcaklıkları en düşük –4 °C civarında seyredecek ve yağış beklenmiyor; gece de soğuk devam edecek.

Meteorolojik tahminlere göre Çarşamba günü kar yağışı olasılığı düşük, ancak don ve buzlanma riski bulunuyor.

