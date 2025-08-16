Kırşehir’deki mera yangınında facianın eşiğinden dönüldü

Yangının haber alınmasının ardından İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet ve Kırşehir ile Kaman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Kırıkkale, Kayseri, Aksaray ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek için bölgeye yönlendirildi. Müdahaleye Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter de havadan katıldı.

Yangına müdahale çalışmaları 59 personel ve 25 araçla karadan ve havadan yürütülürken, ekiplerin rüzgarın yön değiştirmesine karşı dikkatli ve koordineli hareket ettiği bildirildi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yangın haberini alır almaz bölgeye intikal ederek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Demiryürek'e İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci de eşlik etti. Sahada ekiplerden bilgi alan Vali Demiryürek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm birimlerimizle birlikte köy halkının can ve mal güvenliğini korumak için seferber olduk. Yangının köy içine sıçramaması için yoğun bir mücadele verdik. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarımız titizlikle sürüyor."

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatılırken, bölgedeki soğutma ve söndürme faaliyetlerinin tüm birimlerin iş birliğiyle devam ettiği kaydedildi. Vali Demiryürek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduklarını belirtti.