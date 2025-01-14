Kırşehir’in tuz mağarası: 7 bin yıllık sağlık deposu

7 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen ve Roma İmparatorluğu dönemine dayandığı bilinen Tuz mağarasında yıllardır çalışan işçiler, soludukları hava nedeniyle hiç doktora gitmeye ihtiyaç duymadıklarını belirterek, mağaranın nefes problemlerini iyileştiren doğal bir ortam sunduğunu ifade ediyor.

SAĞLIK VE TARİHİN BULUŞTUĞU DOĞAL MİRAS

Tuz mağarası işletmecisi Mustafa Demirbilek, mağaranın sağlık ve kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Demirbilek, "Mağaranın tarihi ve doğal yapısı birçok kişi tarafından bilinmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Prof. Dr. Canan Karatay'ın da burayı ziyaret etmesi, mağaranın sağlık açısından ne kadar önemli gösterse de, maalesef bu hazineye yeterince dikkat göstermiyor" dedi.

Kaya tuzunun en doğal formunu barındıran mağara, Türkiye'nin en kaliteli tuz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle kış aylarında kara yollarında buzlanmayı önlemek için kullanılan tuz, aynı zamanda sofralara da sağlık taşıyor.