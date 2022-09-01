Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 öğrencilere Kırtasiye yardımı başvuru yap ekranı
Giriş Tarihi: 1.9.2022 19:16

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 öğrencilere Kırtasiye yardımı başvuru yap ekranı

Binlerce öğrenci ve veli kırtasiye yardımı başvuru ekranı için e-Devlet’i ziyaret ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olup, eğitim süreçlerinde kullanacakları malzemeleri almaya maddi gücü yetersiz olan vatandaşlar bu ödenekle ilgili olarak “Kırtasiye yardımı başvurusu e devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne kadar?” soruları yanıt arıyor. İşte Kırtasiye yardımı başvurusu ekranı ve detaylar.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 öğrencilere Kırtasiye yardımı başvuru yap ekranı

Kırtasiye yardımı başvurusu için binlerce vatandaş e-Devlet aracılığı ile işlemlerini gerçekleştiriyor. Tam 1300 TL'lik bu ücret binlerce öğrencinin bu yılki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere büyük bir destek olacak. Hal böyleyken ise "Kırtasiye yardımı başvurusu e devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne kadar?" soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve detayları...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 öğrencilere Kırtasiye yardımı başvuru yap ekranı
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