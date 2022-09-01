Kırtasiye yardımı başvurusu için binlerce vatandaş e-Devlet aracılığı ile işlemlerini gerçekleştiriyor. Tam 1300 TL'lik bu ücret binlerce öğrencinin bu yılki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere büyük bir destek olacak. Hal böyleyken ise "Kırtasiye yardımı başvurusu e devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne kadar?" soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve detayları...