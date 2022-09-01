Kırtasiye yardımı başvurusu için binlerce vatandaş e-Devlet aracılığı ile işlemlerini gerçekleştiriyor. Tam 1300 TL'lik bu ücret binlerce öğrencinin bu yılki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere büyük bir destek olacak. Hal böyleyken ise "Kırtasiye yardımı başvurusu e devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne kadar?" soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve detayları...
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.