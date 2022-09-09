Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı şartları neler, kimlere veriliyor? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne kadar? E devlet üzerinden başvurular devam ediyor
Giriş Tarihi: 9.9.2022 16:05

Kırtasiye yardımı şartları neler, kimlere veriliyor? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne kadar? E devlet üzerinden başvurular devam ediyor

Kırtasiye yardımı e devlet üzerinden devam ediyor ve binlerce vatandaş, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Eğitim Öğretim Yardımı Talebi olarak sunulan bu yardım için vatandaşların kafasında soru işaretleri bulunuyor. Kırtasiye yardımı şartları neler, kimler yararlanabiliyor en çok sorulanlar arasında. Peki, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar 2022? İşte detaylar…

Kırtasiye yardımı şartları neler, kimlere veriliyor? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne kadar? E devlet üzerinden başvurular devam ediyor

Kırtasiye yardımı başvuruları hala devam ediyor. Okulların açılmasına iki gün kala veliler kırtasiye yardımı kimlere veriliyor, başvuru şartları nelerdir sorusunu yöneltiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ve e devlet üzerinden alınan yardım hakkında detaylar da belirlendi. Peki, Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı şartları neler 2022? İşte detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye yardımı şartları neler, kimlere veriliyor? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne kadar? E devlet üzerinden başvurular devam ediyor
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