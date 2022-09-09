Kırtasiye yardımı şartları neler, kimlere veriliyor? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne kadar? E devlet üzerinden başvurular devam ediyor

Kırtasiye yardımı başvuruları hala devam ediyor. Okulların açılmasına iki gün kala veliler kırtasiye yardımı kimlere veriliyor, başvuru şartları nelerdir sorusunu yöneltiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ve e devlet üzerinden alınan yardım hakkında detaylar da belirlendi. Peki, Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı şartları neler 2022? İşte detaylar...