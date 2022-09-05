Kırtasiye yardımı şartları ve ücreti, e-devlet üzerinden Eğtim Öğretim Yardımı almak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. E devlet şifresi alarak site üzerinden kırtasiye yardımı başvuru yapılabilir. Yine de birçok vatandaş, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!