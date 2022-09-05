Kırtasiye yardımı şartları ve ücreti, e-devlet üzerinden Eğtim Öğretim Yardımı almak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. E devlet şifresi alarak site üzerinden kırtasiye yardımı başvuru yapılabilir. Yine de birçok vatandaş, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.