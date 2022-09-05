Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar 2022?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 10:00 Son Güncelleme: 5.9.2022 10:00

Kırtasiye yardımı nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar 2022?

Kırtasiye yardımı e devlet üzerinden devam ediyor. Yılda bir kez ödenen Eğitim Öğretim Yardımı, bu yıl da ödenecek. Vatandaşlar, kırtasiye yardımı şartları nelerdir, kırtasiye yardımı ne kadar 2022? Sorularını yöneltiyor. Birçok vatandaş, kırtasiye yardımı ücreti 2022 hakkında araştırmalar yapıyor. E devlet üzerinden Eğitim Öğretim Yardım Talebi yapılabilir. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Eğitim Öğretim Yardımı hakkında detaylar…

Kırtasiye yardımı nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar 2022?

Kırtasiye yardımı şartları ve ücreti, e-devlet üzerinden Eğtim Öğretim Yardımı almak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. E devlet şifresi alarak site üzerinden kırtasiye yardımı başvuru yapılabilir. Yine de birçok vatandaş, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye yardımı nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar 2022?
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