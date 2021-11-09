Haberler Yaşam Haberleri Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman ve hangi ay başlıyor? 2021 2022 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 9.11.2021 15:59 Son Güncelleme: 9.11.2021 15:59

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman ve hangi ay başlıyor? 2021 2022 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman ve hangi ay başlıyor? 2021 2022 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor?

Soğuk havaların iyiden iyiye hissedilmeye başlanmasıyla kış lastiği zorunluluğu gündeme geliyor. Havanın yollarda oluşturabileceği buzlanma ve kar tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz sene 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması belli araçları kapsıyor. Peki Kış lastiği zorunlu mu? 2021 2022 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor? İşte yanıtı

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği zorunlu mu sorusunun yanıtı son günlerde epey araştırılıyor. Araç sahiplerine soğuk havanın getirdiği olumsuz yol şartları sebebiyle kış lastiği zorunlu kılınıyor. Bilindiği gibi, belirtilen tarihler arasında trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Peki Kış lastiği zorunlu mu? 2021 2022 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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