Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği zorunlu mu sorusunun yanıtı son günlerde epey araştırılıyor. Araç sahiplerine soğuk havanın getirdiği olumsuz yol şartları sebebiyle kış lastiği zorunlu kılınıyor. Bilindiği gibi, belirtilen tarihler arasında trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Peki Kış lastiği zorunlu mu? 2021 2022 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.