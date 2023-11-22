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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım’da başlıyor

İstanbul Valiliği, 1 Aralık’ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım’a çekildiğini bildirdi. Meteoroloji’nin tahminlerine göre pazar günü İstanbul’da kar yağışı bekleniyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım’da başlıyor
İstanbul'da olumsuz hava şartlarının kendini hissettirmesi ve iklimsel değişiklik nedeniyle ticari araçlar için kış lastiği zorunluluk tarihi de geriye çekildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" denildi. Olumsuz hava koşullarında kaza ve can kayıplarının yaşanmaması için ticari araçların kış lastiği zorunluluğuna uymaları istendi. Kış lastiği takmayan araçların cezai işlem ile karşılaşacakları kaydedildi. Bu arada Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yarın ve cuma günleri sağanak yağışın ardından 26 Kasım Pazar günü de kar yağışı görülecek. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında kent genelinde beklenen kar yağışına karşı alınacak önlemlere ilişkin 'Kış tedbirleri toplantısı" yapıldı.

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Kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım’da başlıyor
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