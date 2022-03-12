Haberler Yaşam Haberleri Kış yorgunluğuna karşı vatandaş devayı vitamin takviyelerinde arıyor
Giriş Tarihi: 12.3.2022 16:31 Son Güncelleme: 12.3.2022 16:32

Kış yorgunluğuna karşı vatandaş devayı vitamin takviyelerinde arıyor

İHA
Kış yorgunluğuna karşı vatandaş devayı vitamin takviyelerinde arıyor

Mevsim şartlarından dolayı son günlerde etkisini daha fazla hissettiren kapalı ve soğuk havalar, Eskişehirlilerde kış yorgunluğu belirtilerini ortaya çıkartırken, aynı zamanda eczanelerde satılan vitamin takviyelerine yönelim arttı.

Kış aylarında güneşin yüzünü daha az göstermesiyle beraber hissedilen soğuk havalar, insanlarda yorgunluk ve tembelliğe sebebiyet veriyor. Oluşan halsizliğe karşı önlem almak isteyen vatandaş da kendine göre çareler arıyor. Uzmanların, insanlardaki bu bitkinliğe karşı kaliteli uyku ve egzersiz önerileri, vatandaşların devayı eczanede aramalarına engel olamıyor. Son günlerde Eskişehir'in kapalı ve soğuk havasından dolayı insanların C, D, çinko, propolis ve multivitamin gibi takviyelere olan talebinin arttığını söyleyen eczacı Seyfi Mutlu, "Vatandaşlarda oluşan enerji kaybı sebeplerinin altında birçok faktör olabiliyor fakat, 'kış yorgunluğu' diye bir belirti var. Bu belirtinin çerçevesinde önce doktora sonra vitamin takviyelerine yönelmeleri daha faydalı olacaktır" dedi.



"VİTAMİN FAZLALIĞI DA EKSİKLİĞİ DE BELLİ SORUNLAR OLUŞTURUYOR"

C vitaminin özellikle bu aylarda bolca tüketilmesinin, bağışıklık sistemini desteklediğinden dolayı ehemmiyet verilmesi gereken yararlı bir alışkanlık olduğunu söyleyen Mutlu, "İnsanların doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir vitamin alması, bireysel olarak sakıncalı olabilir fakat, bu şartlarda tedbir almaları gayet normal. Bunun akabinde vitamin fazlalığı da eksikliği de belli sorunlara yol açabiliyor. Özellikle son zamanlarda spor yapan gençler arasında, balık yağı haplarına olan ilgi arttı" diyerek sağlığın kıymetini vurguladı.

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Kış yorgunluğuna karşı vatandaş devayı vitamin takviyelerinde arıyor
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