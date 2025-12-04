‘Kış Yumurtası’ rekor fiyata satıldı

Rusya'nın son çarının annesi için üretilen mücevher kaplı bir Fabergé yumurtası, Londra'daki Christie's müzayedesinde 22,9 milyon sterline satılarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Bir müzayedede satılan en pahalı Fabergé yumurtası oldu. Böylece 2007'de 8,9 milyon sterline alıcı bulan Rothschild yumurtasının rekoru geride kaldı. Kış Yumurtası, iç yüzeyi buzlanmış bir görünüm verecek şekilde oyulmuş kaya kristalinden yapıldı. Dış yüzeyinde ise platin üzerine işlenmiş, gül kesim elmaslarla bezeli kar tanesi motifleri bulunuyor. Christie's, yumurtanın nadirliği nedeniyle koleksiyonerler arasında sürekli ilgi gördüğünü belirtti.