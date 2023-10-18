Kisecik Kanyonu doğa yürüyüşleri, tırmanma, kamp ve fotoğraf çekimi gibi aktiviteler için ideal bir yerdir. Aynı zamanda kanyonun etrafında doğanın tadını çıkarabileceğiniz piknik alanları da bulunmaktadır. Doğal güzellikleri gözler önüne seren bu yer, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları için de ilginç bir zenginliğe sahiptir. Kisecik Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, Kisecik (Saklı Cennet) Kanyonu giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu şeklinde sorular doğa tutkunlarının merak ettiği hususlardır.

Kisecik Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kisecik Kanyonu, Tarsus Çayı üzerinde yer alan etkileyici bir kanyon olup Mersin iline bağlıdır. Yakınında yer alan Sarıkavak köyünden dolayı Sarıkavak kanyonu olarak da bilinmektedir. Kisecik Kanyonuna nasıl gidileceğini adım adım inceleyelim.

1. Özel Araçla Gitmek:

Özel araç kullanarak Türkiye'deki Çamlıyayla ilçesine gidin ve oradan Sarıkavak Köyü'ne ulaşın. Köyden Kisecik Kanyonu'na olan yol tarifini yerel halktan veya harita uygulamalarından alabilirsiniz.

2. Otobüsle Gitmek:

En yakın büyük şehir veya otobüs terminalinden Çamlıyayla ilçesine otobüs biletleri alın. Çamlıyayla'ya vardığınızda, Sarıkavak Köyü'ne nasıl ulaşacağınızı otobüs terminalinden veya yerel ulaşım hizmetlerinden öğrenin.

3. Uçakla Gitmek:

Mersin'e en yakın havalimanından Çamlıyayla ilçesine veya Kisecik Kanyonu'na ulaşacak bir iç kara yolu kullanın. Uçuşlar ve yolculuklar için önceden plan yapmayı unutmayın.

Kisecik (Saklı Cennet) Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar ve Müzekart Geçiyor Mu?

Kisecik kanyonuna giriş ücretsiz olduğundan müzekartına gerek yoktur. Ancak arazide özel mülkiyetli alanlar bulunduğundan otopark ve masalar için bir ücret talep edilebilir.