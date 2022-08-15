Kişisel Blog Nedir? İnstagram’da Kişisel Blog Ne Anlama Gelir, Ne Paylaşılır, Özellikleri Neler ve Kimler Açabilir?

İçerik ve haber yazarları, video içeriği üreticileri, fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar, stilistler, çeşitli ürün veya hizmet satıcılarının kendilerine ait bir bloglarının olması büyük avantaj sağlar. Bu mesleklerden birine sahip olmak isteyen vatandaşlar kişisel blog nedir sorusunu yöneltiyor. Günümüzde Instagram, en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir. İnstagram'da kişisel blog kimler açabilir sorusu bu sebeple sorulmakta. Aynı şekilde Facebook, en çok vakit geçirilen sitelerdendir. Kişisel blog nedir diye soranların, bu siteleri aktif olarak kullanmaları gerekir. İşte sosyal medyada ve instagramda kişisel blog ne demek sorusuna ilişkin detaylar…

Kişisel Blog Nedir?

Blog, bir blog yazarı olarak düşüncelerinizi kitlenizle paylaştığınız kişisel bir web sitesi ve sayfadır. Makaleler, haberler, videolar (vlogging), podcast'ler, tasarımlar, sanatsal çalışmalar, ürün veya hizmetler şeklinde her alanda yapılabilir. Burada önemli olan nokta, belirli bir konuda öznel bakış açısını ifade etme yeteneği ve yetkinliktir. Kişisel blogların, kaliteli ve özgün içerikle düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Blog bir web sitesinde bulunabileceği gibi, sosyal medyada da olabilir. Genel olarak bir blog, belirli bir temayı ve niş bir alan ile ilgili çalışmaları sergilemek için kullanılır.

Kişisel bloglar çok çeşitli alanlarda olabilir. Bunlar; kişisel, ticari işler, habercilik, eğitim, moda, seyahat, edebiyat, sanat, astroloji ve akla gelebilecek pek çok farklı konularda oluşturulabilir. Makaleler ve diğer çalışmalar, kronolojik bir düzene göre yayınlanır. Bloglar yorumlara ve paylaşımlara açık olabilir. Bu, hataları görmek ve nerede yanlış yapıldığını anlamak adına faydalıdır.

Instagram'da Kişisel Blog Nasıl Açılır?

Bunun için öncelikle, Instagram'daki uygulama ayarlarını açarak (sağ üstteki "Hesap" bölümüne gidilmelidir. Burada, "Şirket Profiline Dönüştür" öğesine tıklanmalıdır. Bu bölüme girdikten sonra, Instagram'da bir blog oluşturmak için gereken talimatlar izlenmelidir. Daha sonra oluşturulan hesap Facebook sayfasına bağlanmalıdır. Bu, istatistikleri görmek ve promosyonlardan yararlanmak gibi avantajlar sunar. Hangi alanda olursa olsun, tüm çalışmaları sunmayı sağlar. Kişisel blog için bir web sitesi oluşturulmak isteniyorsa, WordPress, Weebly ve Wix gibi hazır şablonlar sunan yazılım programlarından faydalanılmalıdır.