Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:10

Kişisel veri ve rüşvet operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Balıkesir Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” soruşturması kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Kişisel veri ve rüşvet operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Bandırma KOM Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda, aralarında Tapu Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofisi çalışanları ve arzuhalcilerin de bulunduğu şüphelilerin, üçüncü kişilere ait taşınmaz, adres, telefon ve hisse bilgilerini izinsiz şekilde ele geçirerek bazı işlemlerde öncelik ve kolaylık sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda 31 Mart'ta Bandırma merkezli olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli'nde; Bandırma, Gönen, Erdek, Biga ve Gebze ilçelerinde toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, çeşitli ajanda, evrak ve dokümanlar ele geçirildi. 3 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 7 şüpheli ise tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Kişisel veri ve rüşvet operasyonunda 7 kişi tutuklandı
