Kıskançlık cinayetinde müebbet hapis cezası istemi

ÇOK PİŞMANIM MAĞDUR AİLEDEN ÖZÜR DİLERİM

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Sefa Candan; "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklu, arkadaşı Tolga Başkal'da, "Suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere yargılanmalarına başlandı. Başkal, duruşmaya katılmazken, mahkeme heyeti bu şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstemeyerek katil olduğunu ve bunun sebep olan kişinin eski sevgilisi Makbule Turgut olduğunu belirten tutuklu sanık Sefa Candan, "Olay günü birkaç arkadaş Sakarya'ya eğlenmeye gittik. Gece geç saatlerde eski nişanlım ve evlilik hazırlığı yaptığım Makbule'nin bir eğlence merkezinde eğlendiğine dair sosyal paylaşımdan fotoğrafları geldi. Bunun üzerine Bolu'ya döndük. Birlikte yaşadığımız eve geldim ve kapının zilini çaldım kimse açmadı. Tam geri dönerken bir erkek sesi duydum, yine seslendim. Açan olmayınca balkon kapısından eve girdim. Eski nişanlımı tanımadığım bir erkekle gördüm. Bu sırada kavga çıktı. Arkamdan da biri bana saldırdı. Mutfağa kadar kavga devam etti. Elime geçen siyah saplı bir bıçakla kasıtsız olarak sağa sola saldırdım. Amacım, adam öldürmek ve yaralamak değildi. Tamamen korkutmak maçıyla yaptım. Sonra kavga sokağa taştı. Ondan sonra kaçıp Ankara'ya gittim ve orada yakalandım. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Mağdur aileden özür dilerim. Bu olaylar evlenmek üzere olduğum nişanlım yüzünden oldu. Hatta evlenmek için gün bile almıştık. Şahsın öldüğünü ise Ankara'da polislerden öğrendim" dedi.

PARFÜM ŞİŞESİYLE SALDIRDI

Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan ve olayda yaralanan, öldürülen Beyazıt Bestami Ay'ın ağabeyi olan Muhammet Ay'da, "Makbule benim eski sevgilim olur. Kendisiyle bir müddet sevgili olduk. Ama ben kendisinin nişanlı olduğunu ve evlenmek üzere olduğunu bilmiyordum. Sefa isimli şahsı da tanımam. Olay akşamı bizde eğlencedeydik. Geç vakit olduğu için evimizde uzak olduğu için kardeşimle ben Makbule'nin evinde kalmaya karar verdik. Gecenin bir vakti, kapı çaldı ve küfür ile tehditler yağdırmaya, hatta bizi öldüreceğine dair sözler söyledi. Ardından balkondan eve birisi girdi. Yatak odasında bulunan parfüm şişesiyle bana ve kardeşime saldırdı. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak bizi bıçaklamaya başladı. Bende kalbimden ve kollarımdan bıçaklandım. Kardeşim daha çok bıçak darbesi aldı. Olay sonrası sanık kaçıp gitti. Kardeşim ise kan kaybından hastanede hayatını kaybetti. Kendisinden şikayetçiyim"

ŞOK EDEN PAYLAŞIM

Tutuklu sanık Sefa Candan'ın korkunç olay sonrası sosyal paylaşım sitesinden; "Bu gece tarafıma yapılan ve hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılana hakkını verdim. Ve ölene kadarda vermeye devam edeceğim. Sahne ortada yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim", "Bu cezayı yatarım, çıktıktan sonra da sizi öldüreceğim" gibi sözler paylaşıldığı ortaya çıktı.