Kıskançlık cinayetinde müebbet hapis cezası istemi

Olay bir yıl önce Tabaklar Mahallesi'nde ekmek bıçağı ile ayrıldığı eski sevgilisi Makbule Turgut'un evine balkondan girerek, evde bulunan Muhammet Ay ile kardeşi Beyazıt Bestami Ay ile çıkan kavgada, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sokak ortasında Bestami Ay ile ağabeyi Muhammet Ay'ı, ağır bir şekilde yaralamış, Bestami Ay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra Bolu'dan kaçarak Ankara'ya giden ve burada yakalanarak Bolu'ya getirilen Sefa Candan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ÇOK PİŞMANIM MAĞDUR AİLEDEN ÖZÜR DİLERİM
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Sefa Candan; "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklu, arkadaşı Tolga Başkal'da, "Suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere yargılanmalarına başlandı. Başkal, duruşmaya katılmazken, mahkeme heyeti bu şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstemeyerek katil olduğunu ve bunun sebep olan kişinin eski sevgilisi Makbule Turgut olduğunu belirten tutuklu sanık Sefa Candan, "Olay günü birkaç arkadaş Sakarya'ya eğlenmeye gittik. Gece geç saatlerde eski nişanlım ve evlilik hazırlığı yaptığım Makbule'nin bir eğlence merkezinde eğlendiğine dair sosyal paylaşımdan fotoğrafları geldi. Bunun üzerine Bolu'ya döndük. Birlikte yaşadığımız eve geldim ve kapının zilini çaldım kimse açmadı. Tam geri dönerken bir erkek sesi duydum, yine seslendim. Açan olmayınca balkon kapısından eve girdim. Eski nişanlımı tanımadığım bir erkekle gördüm. Bu sırada kavga çıktı. Arkamdan da biri bana saldırdı. Mutfağa kadar kavga devam etti. Elime geçen siyah saplı bir bıçakla kasıtsız olarak sağa sola saldırdım. Amacım, adam öldürmek ve yaralamak değildi. Tamamen korkutmak maçıyla yaptım. Sonra kavga sokağa taştı. Ondan sonra kaçıp Ankara'ya gittim ve orada yakalandım. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Mağdur aileden özür dilerim. Bu olaylar evlenmek üzere olduğum nişanlım yüzünden oldu. Hatta evlenmek için gün bile almıştık. Şahsın öldüğünü ise Ankara'da polislerden öğrendim" dedi.
PARFÜM ŞİŞESİYLE SALDIRDI
Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan ve olayda yaralanan, öldürülen Beyazıt Bestami Ay'ın ağabeyi olan Muhammet Ay'da, "Makbule benim eski sevgilim olur. Kendisiyle bir müddet sevgili olduk. Ama ben kendisinin nişanlı olduğunu ve evlenmek üzere olduğunu bilmiyordum. Sefa isimli şahsı da tanımam. Olay akşamı bizde eğlencedeydik. Geç vakit olduğu için evimizde uzak olduğu için kardeşimle ben Makbule'nin evinde kalmaya karar verdik. Gecenin bir vakti, kapı çaldı ve küfür ile tehditler yağdırmaya, hatta bizi öldüreceğine dair sözler söyledi. Ardından balkondan eve birisi girdi. Yatak odasında bulunan parfüm şişesiyle bana ve kardeşime saldırdı. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak bizi bıçaklamaya başladı. Bende kalbimden ve kollarımdan bıçaklandım. Kardeşim daha çok bıçak darbesi aldı. Olay sonrası sanık kaçıp gitti. Kardeşim ise kan kaybından hastanede hayatını kaybetti. Kendisinden şikayetçiyim"
ŞOK EDEN PAYLAŞIM
Tutuklu sanık Sefa Candan'ın korkunç olay sonrası sosyal paylaşım sitesinden; "Bu gece tarafıma yapılan ve hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılana hakkını verdim. Ve ölene kadarda vermeye devam edeceğim. Sahne ortada yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim", "Bu cezayı yatarım, çıktıktan sonra da sizi öldüreceğim" gibi sözler paylaşıldığı ortaya çıktı.
OLAY KADIN KONUŞTU
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tanık olarak katılan ve olaylara neden olan kadın Makbule Turgut, olayda yaralanan kişinin eski sevgilisi olduğunu, sanık katilin ise eski nişanlısı olduğunu belirterek; "Sefa'yı çocukluktan beri tanırım. 2022 yılında nişanlandık. Bu nişan aile arası oldu ve sonra anlaşamadık ayrıldık. Muhammet ise kısa süreli sevgili olduğum birisiydi. Biz Sefa ile nişanlandıktan sonra evi ortak olarak kullanmaya başladık. Biz o gece Muhammet ve ağabeyi, birde ortak arkadaş ile eğlence merkezinde eğlenirken bizim fotoğrafımızı çekip Sefa'ya göndermiş., Ardından, telefonuma; "Beni adımı kirlettin" mesajı atarak küfürler de yazdı. Sonra eve gittik. Kapı çaldı bende hemen polisi aradım. Balkondan girerek parfüm şişesi ile saldırmaya başladı. Bestami ile Muhammet'e kaçmalarını söyledim. Daha önceden Sefa bana benden ayrılmak isteğini, hatta ihanet ettiğimi söyleyip evlenmek istemediğini, özgürlüğünü yaşayacağını da söylemişti. Böyle bir olayın yaşanması beni çok üzdü" ifadesini verdi.
Mahkeme heyeti, Makbule Turgut'un cep telefonu kayıtlarının incelenmesine, Sefa tarafından atılan mesajların imajlarının alınıp, mahkemeye gönderilmesine, tutuksuz yargılanan ve suçluyu kayırma suçlamasıyla yargılanan Tolga Başkal hakkında yakalama kararının çıkartılmasına, tutuklu sanık Sefa Candan'ın, tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.