Kıskançlık cinayetine müebbet talebi

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında bir araya gelen Batuhan Er ile Baran İren arasında çıkan yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı. Er, önce sokak üzerinde bulunan araçlara ardından da Baran İner'e çarpıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam ise hayatını kaybetti. Şüpheli Batuhan Er kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLİŞKİ ÜÇGENİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, Ayşe N.C.'nin, Batuhan Er'in eski sevgilisi olduğu, ancak görüşmeye devam ettikleri belirlendi. Ölen Baran İren'in ise Ayşe N.C.'nin arkadaşı olduğu ve buluşup birlikte zaman geçirdikleri öğrenildi. Er'in ise bu durumu kıskandığı, Baran İren ile de Ayşe N.C.'yi evine bıraktığı sırada karşılaştıkları ve tartıştıkları ifade edildi. Telefon inceleme raporunda Batuhan Er ile Ayşe N.C. arasında olay gecesi buluşmaya dair mesajlar bulunduğu ancak cinayete ilişkin başka delile rastlanmadığı kaydedildi. Sanık Batuhan Er ifadesinde, "Çarpmak için herhangi bir manevra yapmadım. Kendisi önüme çıktı ve kaza gerçekleşti. Sadece kendimi korumaya çalıştım" dedi. Baran İren'in kız kardeşi Edanur İren "Batuhan Er ile Ayşe N.C. birlikte hareket etti. Kardeşim kaza süsü verilerek öldürüldü. Ayşe, önce Batuhan'la sevgili oluyor ondan ayrılıp abim ile sevgili oluyor. Sonra tekrar Batuhan'a dönüyor. Bu bir kaza değil, bu bir cinayettir" dedi. Savcılık, Batuhan Er hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti.