Kıskançlık dayağının cezası 4 taksitle 20 bin lira

Olay, geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. A.T.S., işyerinde çalışırken birlikte çalıştığı arkadaşı F.H. yanına geldi. F.H. ile A.T.S. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A.T.S., elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti. Arkasından giden F.H., iddiaya göre tuvaletin kapısını kapatıp, genç kadına yumrukla saldırmaya başladı. Yüzüne çok sayıda darbe alan A.T.S., baygınlık geçirdi. Bunun üzerine F.H., genç kadını dövmeyi bıraktı ve tuvaletten ayrıldı.

KISKANÇLIK DAYAĞI

Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S. ifadesinde, "Bana bir şeyler anlatmaya başladı. Bende senin sorunların beni ilgilendirmez dedim. Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı. Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya gidip bizi ayırdılar. Lavaboda elimi yüzümü yıkarken kapı kilitleme sesi duydum. Arkaya dönmeye fırsat kalmadan yüzümü defalarca yumruk attı. Kendisinin lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Ben kendisine hiç karşılık vermedim. Olay nedeniyle yüzüm tanınmayacak hale geldi" dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan ve birden fazla sabıkası bulunan F.H. hakkındaki 'kadına karşı basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAYAĞIN CEZASI 20 BİN TL!

Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüne göre yapılan yargılamada F.H. hakkında kadına karşı basit yaralama suçundan 202 gün karşılığı 20 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı. F.H'ye suça meyilli geçmişi nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu adli para cezasının da 4 taksitle ödenmesine hükmedildi. F.H. hakaret suçundan da 90 gün karşılığı 9 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Bu paranın da 4 taksitle ödenmesine hükmedildi.