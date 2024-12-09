Kıskançlık krizi cinayetle bitti

Tekirdağ Çorlu'da karısını başka erkekle otururken gören koca, önce birlikte olduğu şahsı bıçaklayarak öldürürken eşini de ağır yaraladı. Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkânında eşi M.E.'yı (29) birlikte olduğu H.K. ile (35) görünce kıskançlık krizi geçirdi. Çılgına dönen adam önce H.K.'yı, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan A.E. ise bindiği bir otomobilde polis ekiplerinin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi civarında yakalandı. Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi.