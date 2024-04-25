Kıskandığı sevgilisini sokak ortasında öldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Çetin (35) ile erkek arkadaşı Ali İhsan Kaya (38) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Sokak ortasında saat 09.00 sıralarında başlayan tartışma sırasında Ali İhsan Kaya, İlknur Çetin'i bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra elektrikli bisikletle kaçan Kaya ise Atatürk Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.