Kişniş Hangi Yemeklerde Kullanılır? Kişniş En Çok Neye Yakışır?

İsmi ve kullanım alanı yaygınlaştıkça nasıl kullanıldığına ve nerelerde kullanıldığına dair merakların arttığı kişniş, hem baharat halinde hem de yeşil sebze halinde bulunmaktadır. Hem yemeği yapılan hem de baharat ya da soslarda kullanılan kişnişin kullanım alanı oldukça yaygınlaşmış ve artmıştır. Bu artışla birlikte kişnişe dair sık sorulan sorular da ortaya çıkmıştır. Bunlardan kişniş hangi yemeklerde kullanılır, bu bitkinin kullanım alanına dair bir soru içerir iken kişniş en çok neye yakışır sorusu da baharat ve sos olarak tüketildiğinde sorulmaktadır.

Kişniş Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Bir diğer ismi aş otu olan ve maydanoza benzeyen kişniş; kokusu, lezzeti ve aroması ile deneyimli ev hanımlarının ve mutfak şeflerinin yemekler için baç uçlarında kullandıkları bir bitkidir. Günümüzde kullanması yaygın olmasa da adı yavaş yavaş duyulmaya başladığı için hangi yemeklerde nasıl kullanılmakta, baharat ve sos olarak nasıl tüketilmesi gerektiğine dair sorular da yaygınlaşmaktadır. Taze, kuru, tohum ya da öğütülmüş olarak tüketilmesi mümkün olan kişniş; kırsal yörelerde sıklıkla tüketilirken şehirlerde de bazı restoranlarda lezzet sırrı olarak kullanılmaktadır.

Her yemeğe yakışan kişniş hamburgerden tava yemeklerine kadar kullanılmaktadır. Soslara, makarnalara ve de yoğurtlu çorbalara kullanılan taze kişniş, salata olarak da kullanılmaktadır. Turşularda, hamur işlerinde, kori soslu yemeklerde ve de tavuk yemeklerinden hamburgere hatta sakatat temeklerine kadar kullanılmaktadır.

Kişniş En Çok Neye Yakışır?

Kişnişi birden fazla yemekte kullanabilirsiniz. Hemen her yemeğe yakışan kişniş için en güzel neye yakıştığı konusu tam kesin bir yanıt bulamasa da kişniş ile ilgili birden fazla birbirinden lezzetli yemekler yapmak mümkün olmaktadır. Bunlar arasında susamlı tavuk kanatları, tavuklu nohut salatası, kişnişli tavuk köftesi gibi birbirinden lezzetli yemeklere yakışmaktadır.