Çoğunlukla zararsız olan kistler, koşullara bağlı olarak bir tehlike oluşturabilir. Kistin büyümesi ve organlara baskı yapması, hiç beklenmedik bir anda patlaması istenmeyen bir durumdur. Ayrıca içindeki sıvının yayılması, enfeksiyon oluşma ihtimali ve kanser riski taşıması, müdahale gerektiren durumlardır. Öte yandan, kist kaç CM tehlikelidir, meme, rahim, karaciğer kist kaç santim olunca tehlikeli olur araştırmakta fayda vardır.

Kist Kaç CM Tehlikelidir?

Bir kistin nerede oluştuğu, boyutu, türü ve taşıdığı potansiyel risk, tehlikeli olup olmadığını söylemek için yeterlidir. Her hastanın durumu farklı olsa da genel olarak bir kist 5 cm'den büyük ise kesinlikle tedavi edilmelidir. Kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanserine zemin hazırlayan kistlerin 2-3 cm'den büyük olması, müdahale edilmesi için yeterlidir. Belirtilerin şiddeti, kistin büyüklüğünün saptanması ve test sonuçlarına bağlı olarak uygun tedavi uygulanır. Ek olarak, tehlikeli olup olmadığı kistin boyutundan ziyade içeriği ile alakalıdır. Rahim içinde oluşan kistlerin boyutları ise farklılık gösterebilir. Eğer rahim küsmüşse ve 5 cm'den daha büyük bir kist varsa o zaman yakından izleme yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde uygun tedavi yöntemi uygulanır. Karaciğer kistleri ise 1-20 cm arasında değişen boyutlara sahip olabilir. Fakat bu, tedavinin gerekli olup olmadığını belirlemek için yeterli değildir. Diğer semptomlara, olası komplikasyonlara ve faktörlere de bakılır.

Kaç Cm Kist Ameliyat Edilir?

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan kist büyüdükçe, çevredeki diğer dokulara ve organlara baskı yapabilir. Bu durum ise ağrıya ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle büyük kistler, bazı sindirim problemlerine ve idrar sorunlarına sebep olabilir. Aynı zamanda, organların fonksiyonlarını bozabilir, organ yetmezliğine zemin hazırlayabilir ve enfeksiyon ile iltihaplanma yapabilir. Kistler, kan akışını engelleyebilir, kan damarları ile sinirlere de baskı yapabilir. Özellikle cilt altında büyüyen kistler, estetik açıdan kötü bir görünüm oluşturabileceği için mutlaka alınmalıdırlar. Ek olarak, kist içinde biriken sıvıda bakteriler üreyebilir ve enfeksiyon oluşabilir. Bundan dolayı, 8-10 cm veya daha büyük kistlerin kesinlikle ameliyat edilmesi gerekir.