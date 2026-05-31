Kitap var ekran yok

Erzincan
'da bir ilkokulda hayata geçirilen "Kitapla Büyüyen Aile" projesi kapsamında öğrenciler ve veliler, her ay belirlenen kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanıp dijital bağımlılıktan korunuyor. Demirkent TOKİ İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu'nun koordinasyonunda başlatılan projeyle, çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor. Okul müdürü Ahmet Sağsöz, "Çağımızda dijital bir bağımlılık gündemde. Bunu da çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Velilerimizden aldığımız geri dönüşlerde de çocuklarımızın kitap okudukları sürede ekran bağımlılıklarında düşüş olduğunu gözlemlediklerini söylüyorlar" dedi.