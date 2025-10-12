Kitap ve deniz Üsküdar’da buluştu

İstanbul Valiliği'nin himayesinde, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu. 11-19 Ekim arasında 100 yayın evinden 400 yazarın söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapacak fuarın Üsküdar Meydanı'ndaki açılışı dün TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi yazar Erhan Afyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ve yüzlerce kitap severlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Üsküdar Sahili'nde, kitapların ve denizin buluştuğu atmosferde gerçekleşecek fuar, onbinlerce kitabı, yüzlerce yazarı ve binlerce okuru bir araya getirerek İstanbul'un kültür hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

TURKUVAZ 7 MARKASIYLA FUARDA

Turkuvaz Yayın Grubu; Turkuvaz Kitap, Muhit Kitap, Fikriyat Yayınları, TK Yayınları, Turkuvaz Çocuk, Sahi Kitap ve Minika Kitap'tan oluşan 7 markasıyla yer aldığı fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarın açılışın gününde Muhit Kitap'tan Mustafa Özel ve Ahmet Edip Başaran, TK Yayınları'ndan Cem Sancar ve Murat Gener ile Turkuvaz Çocuk'tan Elif Seyrekbasan imza gününde okurlarıyla buluştu. Bugün ise Fikriyat Yayınları'ndan Ekrem Demirli, Sahi Kitap'tan İbrahim Zahid Altay ve TK Yayınları'ndan Ahmet Özhan, Kürşat Saygılı, Muhit Kitap'tan Halil İbrahim İzgi, Mustafa Akar, Serkan Üstüner, Turkuvaz Çocuk'tan Handenur Yanık okurlarıyla bir araya gelecek. SABAH