Kıyamet İle İlgili Ayetler – Kuran’da Kıyamet Alametleri İle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kıyamet ile ilgili ayetler ve mealleri, kıyamet hakkında incelenebilecek en önemli rehberdir. Buna ek olarak kıyamet ile ilgili hadisler de rehber olarak karşımıza çıkar. Kuranda kıyamette neler olacak, Kuran'da kıyamet alametleri ile ilgili ayetler neler gibi sorular, pek çok müslümanın yanıtını merak ettiği sorular arasında yer alır. Bu soruların yanıtlarını ve kıyamet ile ilgili ayetleri sizler için bu yazımızda derledik.

Kıyamet İle İlgili Ayetler

Kıyamet, hesap ya da mahşer günü; dünyanın sonunun geleceğine ve tüm insanların mahşerde toplanarak hesap verileceğine inanılan zamandır. Pek çok dinde bu kavram bulunur. Kıyamet gününden sonra ise ahiret hayatı başlar. Bu konudaki ayetler şu şekildedir:

En'am Suresi, 12. ayet: De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Allah'ındır." O, rahmeti Kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar inanmayanlardır.

Araf Suresi, 172. ayet: Hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) Onlar: "Evet (Rabbimiz'sin), şahid olduk" demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.

Nahl Suresi, 25. ayet: Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak, ne kötü yük yükleniyorlar.

İsra Suresi, 13. ayet: Biz, her insanın kuşunu (işlediklerini, yaptıklarını) kendi boynuna doladık, kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.

Meryem Suresi, 75. ayet: De ki: "Kim sapıklık içindeyse, Rahman (olan Allah), ona süre tanıdıkça tanır; kendilerine va'dedileni -ya azabı veya kıyamet saatini- gördükleri zaman artık kimin yeri (makam, mevki) daha kötü, kimin askeri- gücü daha zayıfmış, öğreneceklerdir.

Taha Suresi, 15. ayet: "Şüphesiz, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim."

Hac Suresi, 7. ayet: Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir.

Rum Suresi, 14. ayet: Kıyamet-saatinin kopacağı gün, (mü'minlerle kafirler birbirlerinden) ayrılırlar.

Ahzab Suresi, 63. ayet: İnsanlar, sana kıyamet-saatini sorarlar; de ki: "Onun bilgisi yalnızca Allah'ın Katındadır." Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakın da olabilir.

Diğer bazı ayetler şunlardır:

Bakara, 85,113, 174, 212

Al-i İmran, 55, 77, 161, 180, 185, 194

Nisa, 87, 109, 141, 159

Maide, 14, 36, 64

Nahl, 27,124

İsra, 58, 62, 97

Araf, 32, 167

Kehf, 21, 36, 105

Yunus, 60, 107

Hud, 60, 98, 99

Taha, 100, 101, 124

Hac, 1, 9, 17, 55, 69

Furkan, 11, 69

Kasas, 41, 42, 61, 71, 72

Ankebut, 13, 25

Rum, 12, 55

Zümer, 15, 24, 31, 47, 60, 67

Mü'min, 32, 46, 59

Fussilet, 40, 47, 50

Şura, 17, 18, 45

Zuhruf, 61, 66, 85

Casiye, 17, 26, 27, 32

Kıyamet Suresi, 6

Kıyamet İle İlgili Hadisler

Hz. Peygamber'in kıyamet hakkında söylediği hadisler şu şekildedir: