Kıyamet Suresi, ahiret hayatını hatırlatarak, dünya hayatında doğru yolda olmak gerektiğini öğütler. Kıyamet günü geldiğinde, Dünya ve evren yok olacak, tüm insanlar diriltilecek ve hesap vermek üzere Allah'ın (cc.) huzuruna çıkacaklar. Ameller tartılacak, iyilikler ve kötülükler değerlendirilecektir. İnsanlığın aklını başına toplaması için bir uyarı olan Kıyamet Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise incelenmeye değerdir.

Kıyamet Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

Mekke döneminde nüzul olan Kıyamet Suresi, kıyamet günü ve insanların dirilişi gibi önemli konuları ele alır. 1-2-3. ayetin okunuşu ise şu şekildedir:

1. Ayet: "Lâ uksimu bi yevmi'l-kıyâmeh."

2. Ayet: "Ve lâ uksimu bi'n-nefsil-levvâmeh."

3. Ayet: "E yahsebu'l-insânu el len necme'a izâmeh."

Bu ayetler, kıyamet gününün dehşetini ve insanların o gün yaşayacakları durumu vurgular.

Kıyamet Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet, ahiret ve Allah'ın (cc.) kudreti gibi temel inanç esaslarının altını çizen Kıyamet Suresi'nin 1-2-3. ayetin Arapça yazılışı şöyle ifade edilir:





Yukarıda verilen Arapça metin, Kıyamet Suresi'nin 1-2-3. ayetidir. Arapça, Kur'an'ın indirildiği dil olduğundan dolayı bu dilde okumak çok daha faziletli ve sevaptır.

Kıyamet Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı

Kıyamet Suresi'nin 1-2-3. ayetinin Türkçe anlamına bakıldığında şu manaya geldiği görülür:

(1) "Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim!"

(2) "Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim!"

(3) "İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor?"

Kıyamet gününün kesinliğinden bahseden bu ayetler, insanların o gün yaşayacakları durumu vurgular. Allah (cc.), kıyamet gününe ve kendini kınayan nefse yemin ederek, insanların kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğini sanmalarının yanlış olduğunu belirtir. Bu ayetler, Allah'ın (cc.) kudretini ve kıyamet gününün kaçınılmaz olduğunu hatırlatır.