Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi olup, Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, adını ilk ayetinde geçen "Kıyamet" kelimesinden alır ve ahiret hayatını, dirilişi ve insanların sorguya çekilmesini konu alır. Kıyamet Suresi'nin 22, 23 ve 24. ayetleri, insanın kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığında O'nun yüceliğini görebileceğini bildirir. Kıyamet Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, ahiret hayatının ciddiyetini bize net bir şekilde anlatır.

Kıyamet Suresi 22-23-24. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

22. Ayet: Vucûhun yevme izin nâdıratun.

23. Ayet: İlâ rabbihâ nâziratun.

24. Ayet: Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.

Kıyamet Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

22. Ayet: O gün bir takım yüzler aydındır.

23. Ayet: Rablerine bakarlar.

24. Ayet: O gün bir takım yüzler de asıktır.