Kıyamet Suresi'nin belirli ayetlerinde bahsi geçen konular Müslümanların özellikle bilmesi gerekenleri anlatır. Surede öldükten sonra dirilme ve hesap verme ile ilgili konular işlenir. Bu konular ahiret hayatına önem veren Müslümanların bilmesi gerekenlerdir. Sureyi Arapça ya da Türkçe olarak okumak birçok fazilet barındırmaktadır. Kıyamet Suresi 31-32-33. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı dini konuların önemli bilgilerindendir.

Kıyamet Suresi 31-32-33. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

31.Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.

32.Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.

33.Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.

Kıyamet Suresi 31-32-33. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kıyamet Suresi 31.32.33. ayetlerinin Arapça okunuşu kadar Türkçe anlam ve mealine de büyük önem verilmektedir. Ayetlerin Türkçe anlam ve meali şu şekildedir.

O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. ﴾31﴿ Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. ﴾32﴿ Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. ﴾33﴿